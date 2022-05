Il existe plusieurs services permettant d’imprimer son livre à la demande (aussi appelé en un exemplaire). Pour y voir clair, nous avons listé l’ensemble des acteurs du territoire français ayant une présence visible sur internet.

Ce comparatif des différentes sociétés d’impression de livres à la demande devrait vous permettre de faire votre choix. Ils sont classés dans l’ordre par lequel il a été possible de les trouver par internet, sans regard de leur qualité ou de leur pertinence.

Et nous avons réalisé sur chacun des sites une simulation de devis du même livre, pour comparer les prix. Voici les caractéristiques du devis demandé

Impression de 10 exemplaires, d’un livre broché de 140 pages, en papier bouffant blanc et écriture noir et blanc, avec une couverture brillante souple couleur, au format le plus proche possible de 14,8X21 (A5, le plus demandé), en papier 100 grammes, et livré à domicile.

Ce type de commande nous semble représenter la commande type d’un auteur qui souhaite s’auto-éditer.